12 июля, 21:49

Гросси: МАГАТЭ проинформировали об ударе дронов ВСУ по администрации Энергодара

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. AP Photo/ Florian Schroetter
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© AP Photo/ Florian Schroetter
Это усиливает психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности, подчеркнул глава международного агентства

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации города - спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Читайте также
На ЗАЭС заявили, что Киев начал охотиться напрямую на жителей ЭнергодараГросси считает, что ЗАЭС не грозит судьба Чернобыльской АЭС

"МАГАТЭ было проинформировано о предполагаемой атаке беспилотников по администрации Энергодара, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС", - говорится в его заявлении на сайте агентства. Отмечается, что члены миссии МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, были приглашены в администрацию Энергодара и смогли увидеть повреждения здания. "Я глубоко обеспокоен участившимися случаями таких инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности", - подчеркнул Гросси.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации города. Он отметил, что вокруг Энергодара продолжают бушевать ландшафтные пожары, спровоцированные ударами ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльЗапорожская область