CBS: Трамп рассматривает возможность выделить деньги на передачу оружия Украине

По данным телекомпании, в распоряжении президента США имеется порядка $3,85 млрд, оставшихся от прежней администрации Джо Байдена, которые выделены по линии механизма PDA

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп впервые с начала своего президентского срока рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

Телекомпания отмечает, что источник возможного нового финансирования не известен, поясняя при этом, что в распоряжении Трампа имеется порядка $3,85 млрд, оставшихся от прежней администрации Джо Байдена. Они были выделены по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайной ситуации.

CBS допускает, что Трамп может воспользоваться этими средствами с целью передачу Киеву оружия. По оценке источников телекомпании, такой шаг послужил бы "сигналом России". При этом она отмечает, что Трамп теоретически мог бы передать Украине $5 млрд замороженных в Соединенных Штатах российских активов, подчеркивая, что к такой мере не прибегал ни действующий глава Белого дома, ни его предшественник на высшем государственном посту.

Газета Politico в пятницу сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета американских оружия и военной техники на сотни миллионов долларов. Аналогичные данные распространило в четверг информационное агентство Reuters. По его данным, объем новых поставок оружия может достичь $300 млн.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 10 июля, что поставки вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между администрацией и Конгрессом графику. По его словам, "подавляющие объемы военной помощи", оказываемой Соединенными Штатами Украине, "вообще никогда не ставились на паузу".