NYT: Канада предлагала Пригожину избежать санкций в обмен на критику Путина

По словам продюсера, предложение поступило после публикации его предполагаемого разговора с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым в 2023 году, в котором он якобы оскорбительно высказывался в адрес президента

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Канады предложило музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину "избежать санкций", если он публично признает якобы прозвучавшую от него в 2023 году критику в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом Пригожин рассказал в интервью газете The New York Times (NYT).

По словам продюсера, предложение поступило после публикации его предполагаемого 35-минутного разговора с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым в 2023 году, в ходе которого он якобы оскорбительно высказывался в адрес Путина.

Сам Пригожин заявил, что запись была сфабрикована и содержала фрагменты, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта.

"Когда вам была предоставлена возможность публично высказать свое мнение, вы повторили дезинформационные нарративы режима", - приводит газета выдержку из письма, которое было направлено Пригожину из Оттавы.

МИД Канады отказался предоставить комментарии газете.