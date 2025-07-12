Вучич: экономическое сотрудничество должно быть основой отношений Сербии и США

Сербский лидер также подчеркнул приверженность Белграда "сохранению мира и стабильности" и соблюдению норм международного права

БЕЛГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Продуктивное экономическое сотрудничество должно стать основой двусторонних отношений между США и Сербией, и Белград готов продолжать работу по улучшению отношений между двумя странами. С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с представителем Госдепартамента Бренданом Ханраханом.

"Мы уделили особое внимание стратегическому партнерству Сербии и США и развитию сотрудничества во всех областях - от энергетики до искусственного интеллекта, подчеркнув, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между нашими двумя странами. Я поблагодарил США за неизменную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и выразил готовность нашей страны продолжать работу по улучшению отношений, полностью уважая национальные и государственные интересы", - написал Вучич на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент подчеркнул приверженность Сербии "сохранению мира и стабильности" и соблюдению норм международного права, а также обозначил, что диалог является единственным методом решения каких-либо вопросов.

По словам Вучича, итогом встречи стало в том числе взаимное понимание ключевого значения "открытого и прямого общения" для укрепления доверия между двумя странами.