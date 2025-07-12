Лидер КНДР на встрече с Лавровым передал привет президенту России

Как отмечает ЦТАК, встреча Ким Чен Ына и главы российского МИД прошла в "теплой, полной товарищеского доверия атмосфере"

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын передал привет президенту РФ Владимиру Путину на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вонсане. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что встреча прошла в "теплой, полной товарищеского доверия атмосфере". ЦТАК отмечает, что глава МИД РФ передал приветственные слова от президента РФ. "Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину", - информирует ЦТАК.

Лавров находится с визитом в КНДР с 11 по 13 июля. Он прибыл в город Вонсан, где ранее открылся новый курорт. Сергей Лавров и Цой Сон Хи провели в этом городе второй раунд стратегических консультаций на уровне министров иностранных дел двух стран. Глава МИД РФ рассказал Ким Чен Ыну о результатах переговоров, председатель государственных дел выразил уверенность, что РФ и КНДР будут вносить положительный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности.