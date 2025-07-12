Ким Чен Ын: РФ и КНДР разделяют позиции "во всех стратегических вопросах"

Это говорит о высоком стратегическом уровне отношений между странами, цитирует ЦТАК слова лидера КНДР

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын принял Лаврова 12 июля в Вонсане. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по важным вопросам, связанным с договоренностями саммита в Пхеньяне 2024 года и развитием двусторонних отношений, стороны рассказали о своих оценках международной ситуации. "Подтверждено полное совпадение позиций", - информирует ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что РФ и КНДР разделяют мнение по всем стратегическим вопросам, как и полагается при союзнических отношениях, по его оценке, это говорит о высоком стратегическом уровне отношений между РФ и КНДР", - сообщило агентство.

Стороны указали, что будут защищать ключевые интересы друг друга, будут стимулировать развитие двусторонних связей, проявлять солидарность "на пути создания светлого будущего народов" двух стран в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В Вонсане состоялся второй раунд стратегических консультаций на уровне министров иностранных дел РФ и КНДР. Лавров находится с визитом в КНДР с 11 по 13 июля.