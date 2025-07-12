Трамп выразил недовольство критикой генпрокурора США со стороны руководства ФБР

По мнению американского президента, он возглавляет "идеальную администрацию", в то время как "эгоисты пытаются навредить ей"

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство критикой генерального прокурора - министра юстиции США Пэм Бонди со стороны руководства Федерального бюро расследований (ФБР). Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Трамп заявил, что ему "не нравятся" нападки на генерального прокурора - министра финансов США Пэм Бонди, которым она подвергается, в частности, со стороны главы ФБР Кэша Патела и его заместителя Дэна Бонджино из-за нежелания опубликовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По версии американского лидера, он возглавляет "идеальную администрацию", в то время как "эгоисты пытаются навредить ей". "Они все набросились на генпрокурора Пэм Бонди, которая фантастически выполняет свою работу", - отметил Трамп.

По словам американского лидера, "Пател и ФБР должны сфокусироваться на расследовании мошенничества на выборах, политической коррупции <...>, сфальсифицированных и украденных выборов 2020 года", а также преследовании преступников "вместо того, чтобы тратить месяцы, изучая все те же старые, вдохновленные радикальными левыми документы по делу Джеффри Эпштейна".

Ранее портал The Daily Wire со ссылкой на источники сообщил, что глава ФБР недоволен нежеланием Бонди обнародовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и хочет ее отставки. По данным портала, Пател также не исключает, что покинет свою должность вслед за своим заместителем. Как выяснило издание, Бонджино ранее в ультимативном порядке сообщил, что не станет работать вместе с Бонди и уволится, если она останется во главе Минюста.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Илон Маск затем усомнился в том, что Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.