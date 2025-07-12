ЦТАК: Россия поддерживает КНДР в ситуации вокруг Корейского полуострова

Москва "выразила непоколебимую поддержку" усилиям Пхеньяна по защите безопасности государства и суверенных прав, передает агентство со ссылкой на заявление по итогам второго раунда стратегического диалога на уровне глав МИД двух стран

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает справедливые меры КНДР по защите собственной безопасности и суверенитета в ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление по итогам второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

"Российская сторона в связи с ситуацией на Корейском полуострове решительно выступила против основанных на произволе попыток отрицать нынешний статус КНДР, выразила непоколебимую поддержку справедливым усилиям КНДР по защите безопасности государства и суверенных прав", - информирует ЦТАК. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве понимают причины, по которым Пхеньян ведет ядерную программу.

"КНДР продемонстрировала полную солидарность и поддержку в отношении всех мер, которые принимает российская сторона в целях защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности, в целях устранения фундаментальных причин конфликта на Украине", - добавляет агентство. Аналогичную позицию выразил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с Лавровым.

В ходе второго раунда стратегического диалога 12 июля министры иностранных дел двух стран подтвердили готовность развивать двусторонние связи, имеющие исторические корни и традиции дружбы. Стороны обсудили "практические вопросы, которые встают" перед государствами при ускоренном развитии отношений в соответствии с замыслами лидеров двух стран. Лавров и Цой Сон Хи обменялись мнениями о "сложной международной обстановке", договорились поддерживать связь и еще большую бдительность на фоне "гегемонистских устремлений враждебных сил, которые становятся все более откровенными" на мировой арене.