Трамп заявил, что предупреждал Маска о расхождении их позиций по электромобилям

Президент США отметил, что предметом разногласий стал закон о госрасходах, который отменил мандат на этот вид транспорта

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что с самого начала предупреждал Илона Маска о том, что их позиции в отношении электромобилей расходятся и что это может помешать их сотрудничеству.

"В [законе о госрасходах] много хороших положений, он хорош с точки зрения энергетики, он отменил мандат на электромобили, что, как вы знаете, задело Илона [Маска]. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня. Я сказал ему: "Ты никогда не будешь со мной, потому что я отменю мандат". В нем говорилось, что через несколько лет у всех будут электромобили. Я сказал, что этого не будет, потому что не все хотят электромобили", - заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

В итоге все закончилось тем, что Маск "очень расстроился" из-за подписания закона, добавил Трамп.

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа. Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться по нескольким причинам, в том числе связанным с деловыми интересами предпринимателя.

30 июня бизнесмен заявил, что в случае принятия законопроекта о госрасходах, предусматривающего повышение потолка госдолга на $5 трлн, он на следующий день учредит новую политическую партию, которая в будущем будет пытаться влиять на голосование в Конгрессе. 3 июля Палата представителей Конгресса вслед за Сенатом приняла законопроект. 4 июля его подписал Трамп. 5 июля Маск объявил о создании партии "Америка" (America Party, AMEP).