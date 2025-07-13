Nikkei: Япония и ЕС хотят создать свою сеть спутников

По данным газеты, могут быть выработаны общие стандарты и правила в отношении важных технологий, а также обмена данными об изменении климата и борьбы со стихийными бедствиями

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Япония и ЕС планируют создать собственную сеть спутников, а также сотрудничать в области оборонно-промышленного комплекса, чтобы снизить зависимость от США. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на проект соглашения, которое готовится к принятию на саммите Япония - ЕС 23 июля в Токио.

Как ожидается, стороны договорятся о создании группировки малых спутников, которые будут совместно эксплуатироваться, а также обсудят формат государственно-частного партнерства в этой сфере. В частности, могут быть выработаны общие стандарты и правила в отношении важных технологий, а также обмена данными об изменении климата и борьбы со стихийными бедствиями. Кроме того, стороны обсудят совместную работу по борьбе с космическим мусором.

Япония и ЕС считают наличие группировки спутников, позволяющей осуществлять взаимодействие в режиме реального времени, ключевым фактором для дальнейшей цифровизации. Однако, Токио и Брюссель сильно отстают в этом от США и Китая. Со ссылкой на данные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии газета отмечает, что только SpaceX Илона Маска планирует запустить 40 000 спутников, а Китай - 10 000. ЕС же планирует иметь 290 спутников, а Токио - "более пяти спутников" к началу 2030-х гг.

В этой связи Nikkei отмечает, что Япония и многие страны - члены ЕС, являясь союзниками США, сильно зависят от Вашингтона в области информационных технологий. Политика американского президента Дональда Трампа вызывает сомнения относительно перспектив сотрудничества в космической сфере, поэтому Токио и Брюссель хотят взаимодействовать для развития собственной промышленности.

Сотрудничество, как ожидается, не ограничится лишь космосом. Проект соглашения включает планы государственно-частного партнерства в области ОПК для укрепления цепочек поставок и совместной разработки технологий.

В ноябре 2024 года Евросоюз и Япония уже заключили соглашение о стратегическом партнерстве, а также партнерстве в области безопасности и обороны.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, как пишет газета, планируют посетить Японию и 23 июля встретиться с японским премьером Сигэру Исибой.