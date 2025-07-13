Al Jazeera: в Газе из-за атак Израиля за сутки погибли 110 палестинцев

В том числе были убиты 34 человек, ожидавших продовольственных пайков около пункта распределения Фонда гуманитарной помощи на юге Рафаха

ДУБАЙ, 13 июля. /ТАСС/. 110 палестинцев погибли за минувшие сутки в результате ударов армии Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В том числе были убиты 34 человека, ожидавших продовольственных пайков около пункта распределения Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF) на юге Рафаха, отмечает телеканал. Он также приводит данные министерства здравоохранения Газы, согласно которым более 800 палестинцев были убиты и около 5 тыс. ранены на объектах GHF с тех пор, как эта организация начала в конце мая свою деятельность в анклаве.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.