ХАМАС потребовал ликвидации Фонда гуманитарной помощи Газе

Палестинское радикальное движение назвало фонд "бесчеловечным механизмом", из-за которого продолжаются систематические убийства

ДУБАЙ, 13 июля. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС потребовало ликвидации управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), возложив на него ответственность за гибель мирных жителей. Об этом говорится в заявлении движения, размещенном в его Telegram-канале.

"Продолжающиеся систематические убийства возле пунктов распределения помощи сионистско-американских сил <...> подтверждают их преступную роль в осаде, голоде и убийствах нашего народа. Это требует немедленных действий всего арабского мира и международного сообщества по ликвидации этого бесчеловечного механизма и привлечению его создателей к ответственности", - отмечается в заявлении ХАМАС.

Как сообщил ранее катарский телеканал Al Jazeera, в субботу в районе Аль-Шакуш города Рафах на юге сектора Газа израильские силы убили 34 палестинца, открыв по ним огонь прямо перед одним из объектов GHF, которые правозащитные группы называют "человеческими бойнями" и "смертельными ловушками". По информации министерства здравоохранения Газы, более 800 палестинцев были убиты и около 5 тыс. ранены на объектах GHF с тех пор, как эта организация начала в конце мая свою деятельность.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов GHF.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.