DM: помощники Карла III и принца Гарри провели неформальную встречу

По информации источников газеты, встреча состоялась на прошлой неделе в лондонском частном клубе, чьим покровителем является король Великобритании

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Старшие помощники короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели тайную встречу, ставшую первым шагом к урегулированию конфликтов в королевской семье, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации источников, встреча состоялась на прошлой неделе в лондонском частном клубе, чьим покровителем является король Великобритании. Встреча стала первым шагом в "процессе сближения", направленном на восстановление отношений между герцогом и герцогиней Сассекскими и остальными членами королевской семьи. Информация о том, какая сторона инициировала встречу, остается неразглашенной.

"Впереди долгий путь, но теперь, впервые за многие годы, открыт канал связи. Не было никакой официальной повестки дня, просто непринужденная беседа. Были вещи, которые обе стороны хотели обсудить", - сообщил один из источников газеты.

Непопулярные супруги

Меган Маркл и принц Гарри входят в тройку самых непопулярных членов британской королевской семьи. Это связано с многочисленными критическими заявлениями, с которыми они выступали в адрес других представителей семьи в телеинтервью и автобиографической книге принца Spare ("Запасной").

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались принцу и его жене как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify (впоследствии он расторг договоренность с супругами) и американским Netflix.