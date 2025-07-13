Le Monde: украинцы покидают США из-за миграционной политики Трампа

По информации газеты, они возвращается в Европу

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Украинцы, переехавшие в США, возвращаются в Европу, столкнувшись с трудностями после изменения миграционной политики страны при президенте Дональде Трампе. Об этом сообщила газета Le Monde.

"В один прекрасный день мы стали легальными [жителями США], в другой - нелегальными, - сказала мигрантка Ксения Левченко, - разве есть возможность остаться?".

По информации газеты, отъезд украинцев из США связан с прекращением специальной программой приема граждан Украины, начавшейся при управлении страной Джо Байденом.

Нынешний президент Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После вступления 20 января в должность он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда.