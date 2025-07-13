В Румынии спасатели нашли украинского беженца в горах

Руководитель спасательной службы Дан Бенга отметил, что также велись поиски еще двух перебежчиков с Украины

БУХАРЕСТ, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники румынской спасательной службы Salvamont обнаружили в горной местности в уезде Марамуреш на севере страны одного украинца и вывезли его. Об этом сообщил руководитель службы Дан Бенга.

"После целой ночи поисков горным спасателям совместно с пограничной полицией удалось вызволить гражданина Украины", - приводит его слова агентство Agerpres.

Он добавил, что ночью также велись поиски еще двух перебежчиков с Украины, но, согласно представленным координатам, они не находились на румынской территории. Бенга призвал уклонистов и их родственников "не звонить по номеру 112 в Румынию, не впадать в истерику и не оказывать давление на спасательные службы".

Румынские СМИ регулярно сообщают об обнаружении в горах в районе румыно-украинской границы молодых украинцев, пробирающихся в Румынию с целью уклонения от отправки на фронт. Большинство из них не имеют горного снаряжения и запасов еды, многие сбиваются с пути, получают серьезные травмы, некоторые гибнут.

Власти Украины, где объявлена всеобщая мобилизация, делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в частности запрещают выезд за рубеж. В Румынии украинцы-дезертиры получают документы о временном убежище, могут остаться в стране и работать. Многие из них, получив документы, уезжают в другие страны.