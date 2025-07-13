Sabah: в Ираке в рамках урегулирования планируют ликвидировать 11 лагерей РПК

Находящихся в них тысячи боевиков переместят в другие места, сообщает газета

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. 11 лагерей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке предполагается полностью ликвидировать, а находящихся в них тысячи боевиков переместить в другие места. Как сообщает газета Sabah, эта мера планируется в рамках проводимого Анкарой процесса освобождения Турции о терроризма.

РПК была основана 47 лет назад в турецком Диярбакыре и с того времени она развернула 11 крупных лагерей в Северном Ираке. Это основные базы организации в этой стране помимо многочисленных мелких опорных пунктов. Один из самых близких к границе с Турцией - большой лагерь Зап, который виден даже с турецкой территории из провинции Хаккяри. Это одна из важнейших точек для РПК, въезд туда лиц, не связанных с организацией, запрещен, и оттуда, по данным газеты, неоднократно совершались попытки проникновения на территорию Турции.

Также на глубине 20-40 км от границы расположены лагеря Синат, Хафтанин, Гара, Хакурк, Метина, Авашин-Басьян. Среди инфраструктуры РПК в Ираке есть больницы, небольшие плотины для выработки электричества, полигоны и тренировочные объекты, многочисленные пещеры, укрытия и схроны с оружием. Как отмечает Sabah, все эти объекты предполагается полностью очистить от присутствия РПК после завершения этапа разоружения и роспуска организации.

Три самых крупных лагеря - Кандиль и Махмур в Ираке и Синджар в Сирии - предполагается со временем полностью закрыть и передать местным властям. В них проживает наибольшее число боевиков, в том числе все командиры организации. Только в Махмуре насчитывается порядка 15 тыс. человек. Предполагается, что все эти лица будут оттуда эвакуированы и расселены в различных населенных пунктах. Часть из членов РПК или их семьи смогут осесть и в Турции. Но для этого предстоит подготовить законодательную базу, которой займется парламент республики.

В пятницу первая группа боевиков РПК сдала оружие в рамках процесса разоружения организации. Церемония сдачи и сожжения оружия состоялась в иракской провинции Сулеймания, являющейся частью Иракского Курдистана. В ней приняли участие 30 членов РПК, около половины из них - женщины.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале этого года призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие и прекратить вооруженный конфликт с Анкарой. В мае РПК провела съезд, на котором приняла решение о роспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния властям республики.