СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве

Глава СБУ Сергей Малюк сообщил, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Малюк заявил, что его подчиненные выследили людей якобы причастных к убийству полковника СБУ в Киеве и при попытке задержания "ликвидировали" их. Об этом Малюк сообщил на фоне двух тел.

"По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По завершении отчета Малюк отходит в сторону и оператор демонстрирует двух убитых сотрудниками СБУ.

10 июля утром ряд украинских СМИ сообщили, что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате погиб мужчина. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также бывший командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский сообщили, что убитым является полковник СБУ Воронич, в него выстрелили пять раз. Позднее местное издание "Телеграф" сообщило, что СБУ подтвердило гибель своего человека.

По данным украинских и зарубежных СМИ убитый офицер СБУ занимался операциями против РФ и может быть причастным к теракту 2016 года, унесшему жизнь командира батальона "Спарта", героя ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.