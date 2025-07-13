Маск призвал рассекретить документы о деле Эпштейна

Это уже не первый случай, когда Илон Маск призывает опубликовать информацию об этом деле

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) несколько раз сказал "Эпштейн" во время того призыва всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте материалы, как и обещали", - написал он в Х.

Это уже не первый случай, когда Маск призывает опубликовать информацию об этом деле. Он усомнился в том, что президенту США можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.