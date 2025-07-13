Блок "Победа" подаст 14 июля документы для участия в парламентских выборах в Молдавии

Блок заявил, что идет на выборы как самостоятельная сила

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Выступающий за восстановление отношений Молдавии с Россией блок "Победа" 14 июля направит документы в центризбирком для участия в молдавских парламентских выборах 28 сентября.

"Завтра наша команда подает документы в ЦИК для регистрации блока "Победа" в качестве участника парламентских выборов. Мы идем на выборы как самостоятельная сила", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.

"Мы добиваемся восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС. Это отвечает интересам Молдовы и отражает выбор большинства граждан. От их имени блок "Победа" и идет на выборы. <...> Блок "Победа" выступает против насильственной европеизации Молдовы", - отмечается в заявлении.

Ранее руководитель "Победы" Илан Шор заявил, что избирательный список блока возглавит глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Против Гуцул и ряда других лидеров "Победы", а также других оппозиционных сил в Молдавии заведены уголовные дела. Оппозиция называет эти дела политическими.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, по итогам осенних выборов прозападной Партии действия и солидарности не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции - блоки "Победа" и "Альтернатива", переговоры о формировании блока на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов Республики Молдова, Партия коммунистов Республики Молдова, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".