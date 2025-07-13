Министр из ЦАР, говоря о российской помощи, вспомнил китайскую пословицу о рыбалке

При этом министр торговли и промышленности Тьерри Патрик Аколоза отметил, что целью Центрально-Африканской Республики является развить экономические сделки с Россией

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) заинтересована не только в получении гуманитарной помощи из России, но и, прежде всего, в экономическом взаимодействии. Об этом заявил ТАСС министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза по итогам визита в РФ.

"Мы получаем гуманитарную помощь (из России - прим. ТАСС), но имейте в виду, что нашей целью является развить экономические сделки [с Россией]", - сказал глава ведомства ЦАР.

Такой подход он объяснил китайской поговоркой: "Лучше учить мальчика ловить рыбу, чем дать ему рыбу съесть".

В январе 2025 года президент РФ Владимир Путин в Москве провел переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, во время которых заверил, что РФ при необходимости готова продолжить оказание гуманитарной помощи. В основном она касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. При этом глава российского государства обратил внимание на "очень хорошую тенденцию" по увеличению товарооборота в восемь раз за последний год.