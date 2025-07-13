Минобороны Украины признало сбои при автопостановке на учет мужчин 17-25 лет

Такое происходит из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора, говорится на сайте украинского военного ведомства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Автоматическая система постановки призывников на учет действует на Украине уже почти год, однако до сих пор в этой системе происходят сбои. Об этом говорится в разъяснении на сайте украинского военного ведомства.

"Бывают случаи, когда на учет попадают люди, которые давно исключены из него, - говорится в тексте. - Или те, что стоят на учете, но без пометки в реестре. Такое происходит из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора". В таких случаях, гражданам необходимо лично обратиться в военкомат и представить все необходимые документы для внесения правок, объяснили в Минобороны.

С августа 2024 года мужчин в возрасте 17-25 лет начали автоматически ставить на военный учет, при этом постановка на учет для мужчин этого возраста производится без медосмотра, то есть без необходимости проходить в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата). Их данные автоматически появляются в системе "Оберег".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь пересечь границу нелегально и нередко с риском для жизни.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, а 16 июля истек срок, в течение которого украинцы должны были встать на воинский учет или уточнить военно-учетные данные. Теперь за любое из нарушений - за необновление данных, отсутствие при себе военного билета и неявку по каждой присланной повестке - налагается штраф. Начиная с 17 июля отправленная военнообязанному повестка считается врученной вне зависимости от того, получил он ее или нет.