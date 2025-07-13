Al Arabiya: ХАМАС готов рассмотреть план Катара по выводу войск Израиля из Газы

По данным телеканала, речь идет об отводе войск еврейского государства с занимаемых позиций на 700 м вглубь от границы палестинского анклава, а также на 400 м в отдельных районах сектора

ДОХА, 13 июля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово вернуться к предложенному Катаром в январе 2025 года плану вывода вооруженных сил Израиля из сектора Газа и может пойти на незначительные уступки. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские источники.

По их сведениям, представители ХАМАС в ходе консультаций в Дохе выразили готовность движения вернуться к обсуждению плана вывода израильской армии из сектора Газа, представленного катарскими переговорщиками в начале 2025 года. Документ предполагает отвод войск еврейского государства с занимаемых ими позиций на 700 м вглубь от границы палестинского анклава, а также на 400 м в отдельных районах сектора.

Как отметили источники Al Arabiya, ХАМАС может проявить гибкость в том, что касается корректировок некоторых пунктов этого плана. При этом движение полностью отвергает сохранение израильских подразделений на так называемой оси "Мораг", которая пересекает сектор Газа с востока на запад между городами Рафах и Хан-Юнис. Руководство движения считает, что нахождение военнослужащих Израиля в этом районе будет препятствовать возвращению в Рафах около 400 тыс. палестинцев.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.

12 июля Agence France-Presse со ссылкой на палестинские источники сообщило, что стремление Израиля сохранить военное присутствие в палестинском анклаве осложняет консультации посредников со сторонами конфликта. Согласно утверждению одного их собеседников агентства, в пятницу израильская делегация представила карту вывода войск из сектора Газа, которая, по мнению палестинской стороны, "является лишь планом передислокации и перегруппировки израильской армии". Документ, добавил источник, предусматривает сохранение израильских войск более чем на 40% территории анклава.