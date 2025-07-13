Ван И: главы МИД Китая и России помогают реализовать консенсус глав государств

Стороны поддерживают тесные контакты, отметил министр иностранных дел КНР

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что он и его российский коллега Сергей Лавров поддерживают тесные контакты, которые способствуют своевременной реализации консенсуса лидеров двух стран.

"Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран способствуют своевременной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств", - приводятся на сайте МИД КНР слова Ван И, который в воскресенье встретился в Пекине с Лавровым.

Как уточнил китайский дипломат, связи Пекина и Москвы - "самые стабильные, зрелые и стратегически значимые отношения, поддерживаемые между крупными державами в современном мире". По его словам, Китай и Россия неизменно продвигают двустороннее сотрудничество по всем направлениям "с учетом исторической глубины, стратегической значимости и долгосрочной перспективы".

Ван И напомнил, что на текущем этапе обе страны уделяют основное внимание совместной подготовке к следующему этапу развития контактов на высоком уровне, углублению всеобъемлющего стратегического сотрудничества, стимулированию развития обоих государств, их совместному реагированию на вызовы в условиях нестабильной ситуации на международной арене.