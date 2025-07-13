Глава МИД КНР заявил о готовности Китая вместе с РФ вывести ШОС на новый уровень

Пекин также готов вместе с Россией и другими государствами - членами организации укреплять сотрудничество во всех областях, указал Ван И

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Китайские власти готовы вместе с Россией и другими странами обеспечить выход Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на новый уровень. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы готовы вместе с Россией и другими государствами-членами <...> укреплять сотрудничество во всех областях и вывести строительство ШОС на новый уровень", - приводятся на сайте МИД Китая слова Ван И, который в воскресенье встретился в Пекине со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ван И отметил, что ШОС - важная платформа для продвижения всеобъемлющего стратегического сотрудничества, укрепления принципов многосторонности, практического взаимодействия и солидарности стран глобального Юга. Он добавил, что на текущем этапе КНР по принципу ротации выступает в качестве председателя организации.

По словам Ван И, Китай будет вместе с прочими государствами - членами объединения стремиться определять направление для дальнейшего развития ШОС. Он напомнил, что в 2025 году отмечается 80-я годовщина Победы китайского народа в борьбе с японскими захватчиками.

Глава МИД КНР указал на важность проведения Китаем и РФ мероприятий, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что необходимо отстаивать правильную историческую интерпретацию событий той эпохи.