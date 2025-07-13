МАГАТЭ отмечает рост числа случаев использования БПЛА вблизи АЭС с начала года

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что любой удар беспилотника по ядерному объекту станет прямым нарушением принципов "семи столпов" ядерной безопасности

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечают рост числа случаев использования беспилотников вблизи атомных электростанций с начала этого года, прежде всего речь идет о Запорожской АЭС. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте агентства.

"Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с очевидным ростом числа случаев использования беспилотников вблизи атомных электростанций с начала этого года, подчеркнув, что такое оружие представляет собой очевидную угрозу ядерной безопасности", - говорится в тексте сообщения.

Гросси добавил, что любой удар беспилотника по ядерному объекту станет прямым нарушением принципов "семи столпов" ядерной безопасности, принятых МАГАТЭ в марте 2022 года, и пяти принципов обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС от мая 2023 года.

"Мы наблюдаем явную эскалацию атак с использованием беспилотников во время этого конфликта, что также затрагивает атомные электростанции и потенциально подвергает их еще большей опасности. Как я неоднократно заявлял, любая военная атака на ядерный объект с использованием БПЛА или без такового ставит под угрозу ядерную безопасность и должна быть немедленно прекращена", - указал Гросси.

Ранее Гросси заявил о том, что МАГАТЭ проинформировано об ударе беспилотников по зданию администрации города-спутника ЗАЭС Энергодара, который произошел 11 июля.