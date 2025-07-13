Сенаторы США считают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ

Они полагают, что активы могут пойти на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американские сенаторы - авторы законопроекта о новых санкциях против России считают, что президент США Дональд Трамп может использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

"Я не хочу опережать президента, но следите за новостями о том, что касается замороженных активов. Европейцы хотят ограничиться передачей Украине доходов от этих активов. Министр [финансов США Скотт] Бессент хочет пойти дальше. Следите за новостями касательно планов принять более агрессивные меры в отношении замороженных активов", - заявил в интервью телекомпании CBS сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) в свою очередь добавил, что "европейцы могут получить доступ к замороженным российским активам". "Они разрабатывают соответствующие планы относительно по крайней мере части этих активов, миллиардов долларов в виде полученных от них доходов", - заявил законодатель, отметив, что "$5 млрд [замороженных российских активов] в США также могут быть использованы".

Трамп 8 июля заявил, что может одобрить проведение через Конгресс законопроекта о новых санкциях против России. Он был представлен в начале апреля двухпартийной группой членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Грэм и Блюменталь. Их инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля пожелала США осознать, что антироссийские санкции не работают и бьют по самим инициаторам антироссийской политики.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждала официальный представитель МИД РФ, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.