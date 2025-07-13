Bild: в Киеве не верят в изменение ситуации после заявления Трампа

По данным газеты, анонсированное президентом США "важное заявление по России" вызвало большое количество вопросов о том, что это может означать

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. На Украине не верят в изменение ситуации после того, как президент США Дональд Трамп сделает заявление в понедельник 14 июля. К такому выводу приходит газета Bild.

"В последние месяцы мы перепробовали все возможное, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит наносить удары. Надеюсь Трамп наконец это понял", - заявил газете источник в правительстве Украины.

По информации Bild, анонсированное Трампом "важное заявление по России" вызвало большое количество вопросов о том, что это может означать.

Ранее президент США в интервью NBC заявил, что планирует на понедельник "важное заявление по России". Подробностей глава Белого дома не привел, однако вновь отметил, что "разочарован" тем, как продвигается урегулирование на Украине и в твердости Москвы.