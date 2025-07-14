Президент Камеруна Бийя в 92 года баллотировался на новый срок

Бийя непрерывно находится на посту главы государства с осени 1982 года

ПРЕТОРИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Действующий президент Камеруна Поль Бийя заявил, что стал кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 12 октября 2025 года.

"Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьезности проблем, с которыми мы сталкиваемся", - написал он в X.

92-летний Бийя находится на посту главы государства непрерывно уже 43 года - с осени 1982 года.

Выборы президента Камеруна запланированы на 12 октября этого года. Они проходят в один тур. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей. Срок президентского мандата - семь лет.