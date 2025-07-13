Мерц заявил, что недоволен действиями Израиля в Газе

Канцлер Германии назвал ситуацию в палестинском анклаве неприемлемой

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемой нынешнюю ситуацию в секторе Газа и заявил, что уже на протяжении нескольких недель недоволен действиями Израиля в анклаве.

"Мне не нравится то, что уже много недель делает правительство Израиля в секторе Газа", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD. Он уточнил, что несколько раз обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Надеюсь, что мы, европейцы, вместе с американцами сможем найти решение, которое в конечном итоге приведет к урегулированию [палестино-израильского конфликта] на основе двух государств", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Палестинцы, по его словам, имеют право на место, где они могут жить. "То, как сейчас обстоят дела в секторе Газа, неприемлемо", - резюмировал Мерц.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.