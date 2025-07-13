The Times: в Британии якобы фиксируют рост кибератак со стороны РФ при Трампе

Потепление отношений между Москвой и Вашингтоном стало причиной предположительно выросшего интереса российских хакеров к Великобритании, сообщил источник газеты

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенное Королевство якобы стало основной целью для российских кибератак и разведывательной деятельности с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США. С таким утверждением выступил неназванный высокопоставленный британский чиновник, слова которого приводит газета The Times.

"Мы - цель номер один", - сообщил собеседник издания. По его утверждениям, спецслужбы королевства фиксируют с начала года рост гибридных атак Москвы, которые включают кибератаки и попытки диверсий на объектах ключевой инфраструктуры.

Интерес к Великобритании, который якобы есть у России, чиновник объяснил потеплением отношений РФ и США при Трампе, что делает неуместными какие-то действия на территории Соединенных Штатов.

В апреле этого года посольство РФ в Великобритании в ответ на публикации в местных СМИ о якобы существующей угрозе подводным коммуникациям королевства со стороны РФ заявило, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью и призваны подорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Истории о "российской угрозе" в дипмиссии назвали "бездоказательными наветами" на фоне наметившихся признаков оздоровления российско-американских отношений. Как подчеркнули в посольстве, "Россия никогда не угрожала безопасности Соединенного Королевства и его жителей".