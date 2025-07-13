Второй визит Трампа в Британию запланировали на 17-19 сентября

Президент США с женой остановятся в Виндзорском замке в графстве Беркшир под Лондоном

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Второй государственный визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Как уточнили в канцелярии короля Великобритании Карла III, американский лидер и его жена Мелания остановятся в Виндзорском замке в графстве Беркшир под Лондоном.

Ранее ряд британских депутатов выступили против того, чтобы Трампу была предоставлена возможность выступить в парламенте Соединенного Королевства, что часто предусмотрено программой государственных визитов. Однако названные даты поездки автоматически исключают эту проблему, так как 16 сентября депутаты Палаты общин, нижней палаты парламента, почти на месяц уйдут на каникулы на время проведения партийных конференций.

Впервые о предстоящем визите сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это было сделано им во время посещения Белого дома в феврале.

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.