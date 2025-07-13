14 июля, 02:41
Военная операция на Украине

Трамп заявил, что США направят Украине боеприпасы, в том числе к Patriot

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Jacquelyn Martin
Вооружения на 100% оплатит Евросоюз, отметил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

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"Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%", - заявил Трамп, подчеркнув, что этот вопрос будет обсуждаться на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля. Отвечая на вопрос о возможности передачи Киеву ракет для Patriot, Трамп сказал, что "пока не определился с количеством". "Но они получат некоторое [их число], потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", - добавил хозяин Белого дома. 

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