Трамп надеется на урегулирование ситуации в секторе Газа в течение недели

Преизидент США отметил, что переговоры ведутся

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация в секторе Газа будет урегулирована в течение недели. Соответствующее заявление он сделал 13 июля во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Переговоры по Газе ведутся, и я надеюсь, что мы добьемся урегулирования в течение ближайшей недели. Посмотрим, что произойдет", - заявил глава Белого дома в ответ на вопрос о ходе переговоров по прекращению огня в палестинском анклаве.

6 июля радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.