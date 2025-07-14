Байден признал, что на указах о помиловании стоит автоподпись

Бывший президент США в интервью газете The New York Times отметил, что все решения он принимал лично

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Джо Байден подтвердил, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, однако заявил, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов.

"Их [указов] было слишком много, - сказал Байден в интервью газете The New York Times, отвечая на вопрос о причине применения автоподписи. - Автоперо законно, как вы знаете, другие президенты тоже его использовали, в том числе и [президент США Дональд] Трамп".

Экс-президент также сообщил, что решение о помиловании членов своей семьи он принял из опасений, что Трамп и его администрация могут начать их судебное преследование, что привело бы к необходимости оплачивать дополнительные расходы на юристов.

5 июня Трамп распорядился начать расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании автопера его помощниками для подписания документов. Ранее Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.