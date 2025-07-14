Axios: Трамп объявит о плане поставок Киеву оружия, в том числе наступательного

Источники портала утверждают, что план президента США может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники.

Как пишет портал, глава американской администрации на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник "представит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие". Axios подчеркивает, что это ознаменует "серьезный сдвиг" в политике Трампа. Лидер США ранее заявил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия", пояснив, что речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.

Источники портала утверждают, что план Трампа может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее в воскресенье Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 10 июля, что поставки вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между администрацией и Конгрессом графику. По его словам, "подавляющие объемы военной помощи", оказываемой Соединенными Штатами Украине, "вообще никогда не ставились на паузу".