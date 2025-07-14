Эксперт Чжу Юнбяо: компромисс Ирана с Израилем и США возможен лишь ненадолго

В ближайшем будущем Тегеран продолжит активно стремиться к предотвращению повторной эскалации, поскольку у него мало возможностей, считает директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета

ПЕКИН, 14 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев /. Иран может достичь компромисса с Израилем и Соединенными Штатами, однако для окончательного и долгосрочного урегулирования трений нет достаточных условий. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо.

"Думаю, в краткосрочной и среднесрочной перспективе вероятность достижения нового компромисса Ирана с Израилем и США довольно высока, - пояснил он. - Однако в долгосрочной перспективе это противоречие не будет решено коренным образом, возможно возникновение новых конфликтов".

Как полагает эксперт, в ближайшем будущем Тегеран продолжит активно стремиться к предотвращению повторной эскалации, поскольку у него "очень мало пространства для маневров", а также "недостаточно возможностей для борьбы". "Нельзя сказать, что Иран обладает твердой волей к противостоянию. Поэтому его основная стратегия сосредоточена на достижении компромисса с США", - добавил руководитель института.

По словам Чжу Юнбяо, процесс урегулирования ирано-американских разногласий автоматически затрагивает Израиль, с которым Ирану тоже придется взаимодействовать. "Это уже намеченная стратегия, заданный курс иранской стороны", - полагает он.

Предпосылки к компромиссу

Директор института сравнил Иран со скакуном, которому с обеих сторон дороги препятствует ограда. "И ему остается только одно - двигаться вперед, поскольку других направлений нет, как и возможности повернуть назад", - пояснил он.

Эксперт уточнил, что из предыдущей серии атак Израиля видно: Иран обладает способностью нанести ответный удар. В то же время Соединенные Штаты "не хотят увязнуть в затяжной войне, погрязнуть в [ее] трясине". "Позиция американской стороны отличается от израильской, у которой все еще есть некое стремление рискнуть, - сказал Чжу Юнбяо. - Израиль, несомненно, тоже ощущает, что Иран способен принять контрмеры. Поэтому у всех трех сторон есть желание найти компромисс, они заложили для этого основу".

Как считает эксперт, ни ядерная проблема Ирана, ни восприятие его Израилем в качестве крупнейшей угрозы для безопасности не могут быть преодолены в ближайшей или среднесрочной перспективе. "Даже если стороны найдут компромисс, в дальнейшем между ними опять могут возникнуть противоречия и произойти непредвиденные события. Такого нельзя исключать", - подытожил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, на что последовали ответные шаги. США вступили в конфликт спустя девять дней и атаковали три иранских ядерных объекта, после чего Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. С 24 июня стороны договорились полностью прекратить огонь. Иранская сторона потеряла более 1 тыс. человек, свыше 5 тыс. получили ранения.