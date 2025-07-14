Al Jazeera: число погибших палестинцев из-за войны в Газе превысило 58 тыс.

Более половины жертв составили женщины и дети, сообщил телеканал

ДУБАЙ, 14 июля. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в ходе войны Израиля против сектора Газа, превысило 58 тыс. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.

Согласно заявлению ведомства, общее число подтвержденных жертв в результате действий Израиля к настоящему времени возросло до 58 026 человек. Более половины погибших с начала войны 7 октября 2023 года - женщины и дети. Минздрав Газы также сообщил, что по меньшей мере 138 500 человек были ранены, отмечает телеканал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. 18 мая этого года ЦАХАЛ объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона".