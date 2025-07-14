FT: ЕС проведет дополнительные проверки в сфере субсидий иностранным компаниям

Хотя регламент Евросоюза о FSR, вступивший в силу в 2023 году, не направлен конкретно против Китая, он "использовался для давления на многие китайские компании", указывает газета

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) проведет дополнительные проверки в связи с расследованием незаконных субсидий иностранным компаниям, инвестирующим в предприятия сообщества. Об этом газете Financial Times (FT) заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера.

По ее словам, ЕС намерен проводить больше расследований в отношении таких иностранных компаний в рамках усилий по борьбе с тем, что, по мнению Брюсселя, является недобросовестной конкуренцией. Самое пристальное внимание будет обращено на секторы, в которых наблюдается растущий интерес к иностранным капиталовложениям, в чем заинтересованы и зарубежные компании. Среди них Рибера назвала "базовые отрасли промышленности и современные отрасли, химическую индустрию, фармацевтику, автомобилестроение и производство аккумуляторов".

Хотя регламент ЕС об иностранных субсидиях (FSR), вступивший в силу в 2023 году, не направлен конкретно против Китая, он "использовался для давления на многие китайские компании на фоне растущей обеспокоенности тем, что избыточное предложение со стороны крупнейшего мирового производителя ставит под угрозу европейскую промышленность", говорится в публикации.

В соответствии с FSR ЕК расследует и принимает меры в отношении "искажающих условия субсидий, предоставляемых странами, не входящими в ЕС, компаниям, работающим в сообществе" для обеспечения равных условий конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Цель регулирования иностранных субсидий заключается, как уточнила Рибера, в том, чтобы компании, инвестирующие в ЕС, создавали добавленную стоимость и способствовали развитию талантов и инноваций в блоке. Она обратила внимание на то, что Пекин ранее потребовал от европейских компаний, инвестирующих в Китай, создавать совместные предприятия и внедрять технологии на рынке.

Брюссель полагает, что подобные совместные предприятия "следует внедрять и в Европе, но без риска попасть в ловушку ситуации, когда компании окажутся в роли лишь поставщиков продукции на рынки при отсутствии инноваций и знаний", добавила Рибера.

В июле 2024 года Брюссель ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как проинформировала Еврокомиссия, они были применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этой теме активизировались и европейская сторона рассчитывает на урегулирование в соответствии с нормами Всемирной торговой организации. Позднее ЕК одобрила введение тарифов на уровне до 35,3%, которые будут действовать в течение пяти лет.