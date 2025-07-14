14 июля, 08:24
Санкции в отношении России

Reuters: ЕС близок к соглашению о снижении потолка цен на российскую нефть

VanderWolf Images/ Shutterstock/ FOTODOM
© VanderWolf Images/ Shutterstock/ FOTODOM
Агентство утверждает, что соглашение может быть достигнуто 14 июля, за день до встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, который может включить снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Оно утверждает, что соглашение может быть достигнуто 14 июля, за день до встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Отмечается, что согласован динамический механизм установления предельного уровня цен. По данным другого источника, первоначальная цена составляла около $47 за баррель, исходя из среднего показателя стоимости российского сырья за последние 22 недели (за вычетом 15%). Уровень будет пересматриваться каждые шесть месяцев, добавил собеседник агентства.

Другой источник сказал, что Словакия якобы согласилась с предложенной мерой, однако пытается добиться от ЕС гарантий относительно будущих закупок российского газа. О реакции Венгрии в материале не сообщается.

Еврокомиссия в мае обещала включить в 18-й пакет санкций ЕС снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, однако Словакия и Венгрия выступили против, а Эстония объявила, что заблокирует пакет, если порог не будет снижен. США пока не дали ответа, готовы ли они поддержать эту меру в рамках Группы семи (G7).

19 июня вице-премьер России Александр Новак сказал, что Еврокомиссия может снижать свой потолок "хоть до нуля", на российский экспорт это не повлияет. 

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