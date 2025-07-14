Reuters: ЕС близок к соглашению о снижении потолка цен на российскую нефть

Агентство утверждает, что соглашение может быть достигнуто 14 июля, за день до встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, который может включить снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Оно утверждает, что соглашение может быть достигнуто 14 июля, за день до встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Отмечается, что согласован динамический механизм установления предельного уровня цен. По данным другого источника, первоначальная цена составляла около $47 за баррель, исходя из среднего показателя стоимости российского сырья за последние 22 недели (за вычетом 15%). Уровень будет пересматриваться каждые шесть месяцев, добавил собеседник агентства.

Другой источник сказал, что Словакия якобы согласилась с предложенной мерой, однако пытается добиться от ЕС гарантий относительно будущих закупок российского газа. О реакции Венгрии в материале не сообщается.

Еврокомиссия в мае обещала включить в 18-й пакет санкций ЕС снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, однако Словакия и Венгрия выступили против, а Эстония объявила, что заблокирует пакет, если порог не будет снижен. США пока не дали ответа, готовы ли они поддержать эту меру в рамках Группы семи (G7).

19 июня вице-премьер России Александр Новак сказал, что Еврокомиссия может снижать свой потолок "хоть до нуля", на российский экспорт это не повлияет.