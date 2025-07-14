В Сирии сообщили о 30 погибших в перестрелках в Эс-Сувейде

Еще свыше 100 человек получили ранения

БЕЙРУТ, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли и свыше 100 получили ранения в ходе вооруженных столкновений, которые вспыхнули в провинции Эс-Сувейда между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Об этом говорится в заявлении МВД переходного правительства арабской республики, переданном газетой Al Watan.

Ранее приводились данные о 13 убитых и 40 раненых. "Опасная эскалация насилия стала результатом анархии в сфере безопасности в регионе и неспособности местной администрации урегулировать проблемы, - указывается в тексте. - По этой причине сирийской власти направили на юг страны спецподразделения сил безопасности, которым поставлена задача стабилизировать обстановку". МВД Сирии призвал население Эс-Сувейды "сотрудничать с властями в целях скорейшего прекращения конфликта, восстановления законности и порядка".

Ранее шейхи друзской общины осудили "нападения, приведшие к гибели двух детей", и потребовали прекратить огонь ради сохранения гражданского мира. В заявлении, переданном телеканалом Al Mayadeen, они подчеркнули, что переходное правительство Сирии "должно пресечь вылазки вооруженных банд и обеспечить безопасность на шоссе Дамаск - Эс-Сувейда".

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов. 1 мая было заключено соглашение о прекращении огня в населенных друзами предместьях Джарамане и Сахнае. В ходе столкновений погибли 20 сотрудников сил безопасности.