Al Jazeera: 68 детей умерли от голода из-за израильской блокады Газы

ЮНИСЕФ и семь других агентств ООН выступили с совместным заявлением, предупредив, что блокада еврейским государством поставок топлива в анклав угрожает закрытием в секторе больниц

ДУБАЙ, 14 июля. /ТАСС/. До 68 выросло число палестинских детей, умерших от голода из-за продолжающейся блокады Израилем сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Семимесячная девочка умерла, находясь на лечении, указывает канал со ссылкой на сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В конце прошлой недели власти Газы заявляли, что по меньшей мере 67 детей уже умерли от недоедания с начала Израилем войны против палестинского анклава. Война и израильская осада поставили 2,1 млн человек в Газе на грань голода, отмечает Al Jazeera.

В свою очередь Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что в июне в Газе было диагностировано недоедание более чем у 5,8 тыс. детей, свыше 1 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии. "Это не просто кризис питания. Это чрезвычайная ситуация для выживания детей", - заявили в ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ и семь других агентств ООН, в числе которых Всемирная продовольственная программа, Всемирная организация здравоохранения и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), выступили с совместным заявлением, предупредив, что блокада Израилем поставок топлива в Газу угрожает закрытием в секторе больниц, прекращением работы машин скорой помощи, санитарных служб, выводом из строя систем водоснабжения. "Это означает отсутствие медицинских услуг, чистой воды и возможностей для доставки помощи. Топливо должно быть постоянно разрешено к ввозу в Газу в достаточных количествах для поддержания операций по спасению жизней", - говорится в совместном заявлении агентств ООН, размещенном в X.