Гаити не намерена отказываться от борьбы с бандами ударами дронов

Председатель президентского совета переходного периода республики Фриц Жан при этом отметил, что "власти хотят убедиться, что беспилотники используются на законных основаниях"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) облегчает борьбу с бандами в Гаити, правительство продолжит такую практику, несмотря на критику. Об этом заявил председатель президентского совета переходного периода Фриц Жан.

"Нам нужна поддержка с воздуха, чтобы полиция и армия могли проникнуть в районы, где орудуют банды. Если вы не называете это войной, то я не знаю, что это такое", - сказал он в интервью Financial Times. Как пояснил Жан, власти хотят убедиться, что беспилотники используются на законных основаниях. Он подчеркнул, что сообщений о сопутствующем ущербе не поступало.

Такой подход неоднократно вызывал критику со стороны экспертов и отдельных стран. Канада, которая поставляла БПЛА на Гаити, заявляла, что применение дронов нарушает местное и международное законодательство. Эксперты считают, что беспилотники "изменили правила игры", позволяя силам безопасности наносить удары по укрепленным опорным пунктам банд.