Залужный: Украина долго не протянет в "войне на истощение"

В целом бывший главком ВСУ оценил развитие технологий в военной сфере, которое привело к тому, что дешевое и массовое оружие способно бороться с дорогим, что, по его мнению, "вроде бы дает шанс стране держать удар"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный выразил мнение, что в условиях длительного конфликта "на истощение" и отсутствия необходимых военных технологий Украина не сможет долго оказывать сопротивление на фронте.

В целом бывший главком оценил развитие технологий в военной сфере, которое привело к тому, что дешевое и массовое оружие способно бороться с дорогим, что, по его мнению, "вроде бы дает шанс Украине держать удар". "Однако <...> невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его YouTube-канале. Залужный добавил, что в сложившихся условиях Украина стала "мегазаказчиком" оружия, как устаревшего, так и нового.

Ранее Залужный в статье для издания "Украинская правда" заявил, что Украина могла бы использовать устаревшие и подлежащие списанию американские ракеты, что позволит США сэкономить на их утилизации.

Периодически на Украине сообщают о проблемах как на всей линии фронта, так и на отдельных ее участках. В частности, главком ВСУ Александр Сырский 8 июля сообщил о сложной ситуации сразу на четырех направлениях - покровском (под Красноармейском ДНР), лиманском (север ДНР), новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) и северослобожанском (север Сумской области).