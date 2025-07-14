Залужный раскритиковал ЕС за слабость и зависимость от США

По мнению экс-главкома ВСУ, Киеву нужно "осторожно" рассчитывать на помощь со стороны стран Европы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный подверг критике Европейский союз за слабость и чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов Америки.

"Европейский союз, несмотря на попытки сохранить поддержку Украины, все еще остается довольно слабым, а еще слишком зависимым от США, неспособным на быстрые и жесткие решения во внешней и оборонной сферах", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его канале на YouTube.

По его мнению, Киеву нужно "осторожно" рассчитывать на помощь со стороны стран Европы еще и по причине того, что их руководство боится собственного электората, неготового к ухудшению уровня жизни. "Руководство стран Европы боится реакции собственного электората, который не готов к ухудшению собственных условий существования. При таких обстоятельствах надеяться на долговременную и, самое главное, необходимую сегодня помощь нужно крайне осторожно", - написал он. В то же время Залужный констатировал, что "США остаются страной фактически неограниченных возможностей с наиболее развитой экономикой".

Неспособность Европы в полной мере снабжать Украину отмечал и Владимир Зеленский. В частности, он заявлял, что Европа не способна заменить американскую военную помощь, особенно в части систем противовоздушной обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп после временной остановки поставок вооружений на Украину заявил, что Вашингтон поставит Киеву дополнительные оружие, в том числе ракеты к системам Patriot, которые в свою очередь оплатит Евросоюз.