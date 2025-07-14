Экс-премьер Израиля: предложенный "гуманитарный город" в Газе станет концлагерем

Эхуд Ольмерт, комментируя инициативу министра обороны еврейского государства Исраэля Каца, отметил, что риторика, которая защищает "гуманитарный город" как способ защиты палестинцев от боевых действий, не заслуживает никакого доверия

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Предложенный министром обороны Израиля Исраэлем Кацем план по созданию в секторе Газа особого "гуманитарного города" на 600 тыс. человек для обеспечения их безопасности фактически представляет собой план "концентрационного лагеря" для палестинцев. Такое мнение в интервью газете The Guardian выразил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, возглавлявший правительство страны в 2006-2009 годах.

"Это концентрационный лагерь. Мне очень жаль. <...> Если их [палестинцев] переселят в этот новый "гуманитарный город", то можно сказать, что это станет частью этнической чистки", - заявил Ольмерт.

Ранее Кац сообщил, что поручил своему министерству разработать план по созданию "гуманитарного города" на юге Газы, на месте разрушенного в ходе боевых действий Рафаха. На первом этапе в нем должны разместить 600 тыс. палестинцев после тщательной проверки на предмет их причастности к деятельности радикального движения ХАМАС. При этом поселенцы не смогут покидать периметр этого управляемого международными организациями "города", который будет охраняться израильскими военными. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что это не его личный план, а инициатива более правых партнеров по коалиции, однако источники газеты Haaretz утверждают, что глава правительства поддерживает идею Каца.

Эхуд Ольмерт, комментируя инициативу министра обороны Израиля, отметил, что риторика, которая защищает "гуманитарный город" как способ защиты палестинцев от боевых действий, не заслуживает никакого доверия. "Неизбежно приходишь к пониманию, что стратегия здесь заключается не в том, чтобы спасти палестинцев, а в том, чтобы депортировать их, выгнать, выбросить. Я не могу привести другого объяснения", - подчеркнул экс-премьер.

При этом он отметил, что текущие операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по перемещению палестинцев в "зоны безопасности" на юге Газы не является формой этнической чистки, поскольку переселение ведется из районов, где продолжаются активные боевые действия. Он считает, что эти действия соответствуют международному гуманитарному праву, но создание "города" для размещения палестинцев станет переходом той черты, за которой начинаются военные преступления.

Сторонник либеральных и правоцентристских политических сил Израиля Ольмерт был предшественником нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху, который занял кресло главы правительства в 2009 году по результатам выборов. До того как возглавить правительство, Ольмерт на посту заместителя премьер-министра сыграл важную роль в выводе израильских войск из сектора Газа в 2005 году. Он последовательно выступает за размежевание Израиля и Палестины и двухсторонний диалог. Также на время премьерства Ольмерта пришлась Вторая ливанская война 2006 года, окончившаяся временной оккупацией части территории Ливана, а затем размещением миротворцев ООН на юге страны.