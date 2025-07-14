Зеленский внес законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца

Планируется, что документ вступит в силу с 7 августа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на три месяца. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, размещенные на сайте украинского парламента.

Продление планируется с 7 августа.

16 апреля Рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов. Военное положение и мобилизация были продлены до 6 августа.

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти, в том числе пытается устранить потенциальных политических оппонентов и затянуть мирное урегулирование.