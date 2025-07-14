ЦАХАЛ за сутки атаковал более 100 целей в Газе

Сухопутные подразделения продолжают вести бои на всей территории анклава, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали еще более 100 различных целей по всему сектору Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, удары наносились по военным объектам, складам с оружием, подземным туннелям и иным объектам военной инфраструктуры.

Сухопутные подразделения продолжают вести бои на всей территории анклава, уничтожая военные сооружения и радикалов, отмечается в сводке. Израильские войска "наносят все больший ущерб" радикальным палестинским организациям по всему сектору, заявили в армии.