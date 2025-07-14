Эксперт Суслов: новым планом по Украине Трамп хочет надавить на Россию

По мнению специалиста клуба "Валдай", планы американского лидера по поставкам вооружения Киеву вполне реальны и связаны с его разочарованием тем, что президент РФ Владимир Путин не хочет соглашаться с планом заморозки конфликта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своим решением выдвинуть новый план о поставках вооружения Украине хочет надавить на Россию и достигнуть заморозки конфликта, неприемлемой для Москвы. Такое мнение выразил ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По мнению Суслова, планы Трампа по поставкам вооружения Украине вполне реальны и связаны с его разочарованием тем, что президент РФ Владимир Путин не хочет соглашаться с планом заморозки конфликта, который предлагает американский лидер. "На протяжении последних месяцев Трамп тешил себя иллюзией, что Россия пойдет на тот вариант заморозки, который США России предложили и который предусматривает сохранение фактического контроля России над освобожденными территориями, но не достигая конституционных границ новых регионов", - отметил он.

"И ради, так сказать, хороших отношений с Соединенными Штатами Трамп предполагал, что Россия на это дело пойдет. Это была ошибка, понятная многим наблюдателям изначально, - добавил эксперт. - Для России выполнение тех целей, которые она поставила перед собой на Украине, гораздо важнее тактических отношений с Трампом. И Трамп в духе своей внешней политики пытается действовать через силу, пытается усилить давление на Россию, делает громкие заявления. И сегодня он сделает, безусловно, громкое заявление, угрожая России тем, что он усилит поставки вооружений на Украину и введет новые антироссийские санкции".

Аналитик считает, что Украине будет предоставлен пакет вооружений, но из того бюджета, который еще остался со времен администрации экс-президента США Джо Байдена. "Там чуть меньше 4 млрд долларов. Без принятия нового пакета вооружений для Украины, уже трамповского, - сказал он. - Потому что если Трамп запросит у Конгресса новый бюджет, то он приватизирует эту войну. В отличие от Байдена, администрация Трампа сохранит дороги при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, соглашаемся мы или не соглашаемся по Украине".

Трамп лавирует в вопросе Украины

По словам эксперта, Трамп не только в отношении России, а вообще во внешней политике балансирует между разными группами в республиканской партии и в своем непосредственном окружении. "Это, с одной стороны, MAGA-республиканцы (MAGA - Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"), которые являются сторонниками невмешательства в иностранные конфликты, которые против интервенционизма, которые считают, что война на Украине - это чужая война, что Трампу нельзя брать на себя наследие Байдена и следует максимально устраняться от украинского конфликта и заниматься своими внутренними, делами и, как максимум, концентрировать американские ресурсы на борьбе с Китаем. Это одна группа влияния", - сказал он.

Суслов обратил внимание, что есть другая группа влияния - это неоконсерваторы, представленные сенаторами Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), Тедом Крузом, госсекретарем Марко Рубио. "И они, наоборот, считают, что Трамп должен и дальше пытаться нанести РФ стратегическое поражение, навязать неприемлемое для нее перемирие, которое фактически приведет не к миру, а к заморозке конфликта на какое-то время, потому что вот тот вариант, который предлагает Трамп, не предполагает устранения первопричин конфликта. Соответственно, конфликт будет прекращен, заморожен, но не разрешен, - продолжил он. - Трамп пытается лавировать между этими двумя группами влияния".

Аналитик отметил, что достаточно иллюстративными являются действия США по Ирану, когда группа MAGA-республиканцев была против того, чтобы Соединенные Штаты присоединялись к войне Израиля против Ирана, а неоконсерваторы выступали за то, чтобы они втянулись полностью.

"Трамп пошел, так сказать, посерединке, он балансировал между этими двумя полюсами, в итоге нанес удар, который Трамп представил как самый мощный и грандиозный удар в истории, - добавил Суслов. - В этой логике Трамп будет действовать и уже действует в отношении России. То есть грозная риторика, безусловно, какие-то действия по силовому принуждению РФ к тому варианту заморозки, которого добивается Трамп, но не так, чтобы втянуться полностью".

Ранее в воскресенье Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.