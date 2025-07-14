Франция считает, что ЕС не стоит сдерживаться в ответных мерах на пошлины Трампа

Министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен не уточнил, какие конкретно меры будут приняты

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Евросоюз не должен ограничивать себя в возможных ответных мерах на угрозу 30-процентных пошлин, озвученную президентом США Дональдом Трампом в отношении европейских товаров. Об этом заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен журналистам по прибытии на Совет ЕС по внешней торговле в Брюсселе.

"Я хочу, чтобы не было никаких табу относительно возможностей Европы реагировать. Если вы ограничиваете или воздерживаетесь от ряда ответных мер, значит, вы находитесь не в благоприятном соотношении сил", - сказал он.

Министр-делегат не уточнил, какие конкретно меры будут приняты, как и тот факт, есть ли уже предварительный список этих мер. Он лишь заявил, что сегодня будут обсуждаться все возможные варианты, включая ответные пошлины на американские товары и в сфере услуг. Вместе с тем Сен-Мартен заявил, что Еврокомиссия до последнего добросовестно вела переговоры и отвечала на все запросы американской стороны и не желает, чтобы обмен пошлинами обернулся торговой войной между ЕС и США.

"Конечная цель - достичь сбалансированного соглашения, которое будет защищать европейские страны, но также будет учитывать и американские интересы", - сказал он. Министр-делегат добавил, что в течение дня помимо торговли с США будут обсуждаться вопросы "переизбытка производственных мощностей КНР" и диверсификация торговли.

Президент Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо руководству Еврокомиссии (ЕК), в котором говорится, что с 1 августа "вводятся 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". Новые тарифы устанавливаются "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют 10%. В распространенном пресс-службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС будет продолжать попытки добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".