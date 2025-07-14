Блок "Победа" выступил за создание союзного государства Молдавии с Россией

Лидер блока Илан Шор отметил, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности "втягивает страну в экономическое рабство"

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Блок "Победа" выступает за создание союзного государства Молдавии с Россией. Об этом заявил его лидер Илан Шор после того, как его соратники подали документы в Центризбирком для участия в парламентских выборах 28 сентября.

"Победа" предлагает четкую и прозрачную программу: за союзное государство с Россией, за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, за дешевый газ и честные цены, за сохранение национальной идентичности и суверенитета", - написал Шор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности "втягивает страну в экономическое рабство". "Сытая и самодовольная Европа никогда не будет с нами на равных. ЕС и НАТО не дадут защиты молдаванам. Напротив, они будут воевать нашими руками", - подчеркнул Шор.

Ранее он заявил, что избирательный список блока возглавит глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Против Гуцул и некоторых других лидеров "Победы", а также других оппозиционных сил в Молдавии заведены уголовные дела. Оппозиция называет эти дела политическими.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, по итогам осенних выборов прозападной Партии действия и солидарности не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции - блоки "Победа" и "Альтернатива", переговоры о формировании блока на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов Республики Молдова, Партия коммунистов Республики Молдова, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".